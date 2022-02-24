Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarının hakemleri duyuruldu

24 Şubat 2022 Perşembe, 13:20

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem kadrosunu paylaştı.

TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Sarper Barış Saka

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan