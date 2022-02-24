Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarının hakemleri duyuruldu
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem kadrosunu paylaştı.
TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Sarper Barış Saka
27 Şubat Pazar:
13.30 Altay-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
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