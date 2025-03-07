Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #merkez hakem kurulu #hakem
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