Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını açıkladı.
Süper Lig'de 3 haftalık programın netlik kazanmasıyla birlikte 34. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbinin tarihi de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 34. haftada karşı karşıya geleceği maç 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve derbi 19.00'da başlayacak.
İşte Süper Lig'de 3 haftalık program:
Etiketler: #beşiktaş #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
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