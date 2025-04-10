Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 13:22

Güncelleme: 10.04.2025 - 13:22

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32, 33 ve 34. haftalarının maç programını açıkladı.

Süper Lig'de 3 haftalık programın netlik kazanmasıyla birlikte 34. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbinin tarihi de belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 34. haftada karşı karşıya geleceği maç 4 Mayıs Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve derbi 19.00'da başlayacak.

İşte Süper Lig'de 3 haftalık program: