Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 20:12
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 30. hafta maçlarının VAR kayıtlarını resmi YouTube hesabından paylaştı. 

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI

Antalyaspor'un penaltı kazandığı pozisyon

VAR: "Burak seni potansiyel penaltı incelemesi için izlemeye davet ediyorum."

Burak Pakkan: "Temas noktasını gördüm, tamam. Top oyunda mı, onu da göreyim. Tamamdır gördüm, 83 numara penaltı ve sarı kart veriyorum."

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı

VAR: "Burak, sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bu temas noktası, bir kez daha oynatacağım."

Burak Pakkan: "Tamam bir daha oynat ağabey, siyah-beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi? Tamam şimdi gördüm. Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim."

 


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