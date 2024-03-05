TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

TFF, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:14
TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Halil Umut Meler: "Temas noktasını gördüm, sol ayak."

VAR: "Ayak gergin."

Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet sol ayak gergin. 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."

İşte 28. haftanın VAR kayıtları;


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