TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!
TFF, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
Beşiktaş - Galatasaray maçı Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."
Halil Umut Meler: "Temas noktasını gördüm, sol ayak."
VAR: "Ayak gergin."
Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet sol ayak gergin. 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."
İşte 28. haftanın VAR kayıtları;
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