TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:14

Güncelleme: 05.03.2024 - 20:14

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı Omar Colley'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Halil Umut Meler: "Temas noktasını gördüm, sol ayak."

VAR: "Ayak gergin."

Halil Umut Meler: "Bir açı daha ver bana. Evet sol ayak gergin. 6 numara ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kart gösteriyorum."

İşte 28. haftanın VAR kayıtları;