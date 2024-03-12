Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
TFF, Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 29. hafta maçlarının VAR kayıtlarını resmi YouTube hesabından paylaştı.
Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından ev sahibi ekibin kazandığı penaltının kayıtları açıklandı.
VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum
Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.
Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?
VAR: Siyah, 13 numara
Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.
Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.
Konyaspor - Adana Demirspor maçı dışında VAR monitörüne gidilmediği için 29. haftada sadece bu mücadelenin kayıtları paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- AKP'li ismin o mesajı ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- Ulusal gazetede Peştuca resmi ilan yayımlandı!
- Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı
- 'Para sayma' görüntülerine dair açıklama
- Bakan Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı