Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 19:50
Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 29. hafta maçlarının VAR kayıtlarını resmi YouTube hesabından paylaştı. 

Konyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 39. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından ev sahibi ekibin kazandığı penaltının kayıtları açıklandı.

VAR Hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum

Yardımcı Hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış, el açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.

Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?

VAR: Siyah, 13 numara

Volkan Bayarslan: Tamam, 13 tamam, gördüm, el var.

Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.

Konyaspor - Adana Demirspor maçı dışında VAR monitörüne gidilmediği için 29. haftada sadece bu mücadelenin kayıtları paylaşıldı.


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