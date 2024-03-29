Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e 31. hafta maçlarında görev verilmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:28
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

İşte Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

2 Nisan Salı

İstanbulspor - Çaykur Rizespor | Alper Akarsu

Galatasaray - Hatayspor | Ali Şansalan

Gaziantep - Alanyaspor | Ümit Öztürk

Antalyaspor - MKE Ankaragücü | Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba

Sivasspor - Fatih Karagümrük |Turgut Doman

Konyaspor - Trabzonspor | Atilla Karaoğlan

Kayserispor - Kasımpaşa | Ömer Faruk Turtay

Fenerbahçe - Adana Demirspor | Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe

Samsunspor - Pendikspor | Bahattin Şimşek

Başakşehir - Beşiktaş | Zorbay Küçük


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