Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'e 31. hafta maçlarında görev verilmedi.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
İşte Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler:
2 Nisan Salı
İstanbulspor - Çaykur Rizespor | Alper Akarsu
Galatasaray - Hatayspor | Ali Şansalan
Gaziantep - Alanyaspor | Ümit Öztürk
Antalyaspor - MKE Ankaragücü | Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba
Sivasspor - Fatih Karagümrük |Turgut Doman
Konyaspor - Trabzonspor | Atilla Karaoğlan
Kayserispor - Kasımpaşa | Ömer Faruk Turtay
Fenerbahçe - Adana Demirspor | Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe
Samsunspor - Pendikspor | Bahattin Şimşek
Başakşehir - Beşiktaş | Zorbay Küçük
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