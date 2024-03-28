Süper Lig ekipleriyle anılıyordu: Jorginho'nun menajerinden transfer açıklaması!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:27

Güncelleme: 28.03.2024 - 14:27

Arsenal'in 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde renklerine bağladığı Jorginho, İngiliz ekibiyle kontratının sonuna geldi.

Arsenal'in henüz yeni Sözleşme teklif etmediği Jorginho'nun kulübüyle +1 yıllık opsiyonu bulunuyor.

Sık sık Türk ekiplerine de yazılan Jorginho'nun geleceğiyle ilgili oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

"ARSENAL İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Radio Sportiva'ya konuşan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, "Arsenal ile sözleşme hakkında konuşacağız. Eğer Jorginho'ya gelecek sezon ihtiyaçları olacaksa görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Jorginho'nun İtalya'ya dönüşüne açık kapı bırakan Joao Santos, "Futbol böyledir. Jorginho uzun süre İtalya'da oynadı ve burayı çok seviyor. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkıp 1355 dakika süre alan Jorginho 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.