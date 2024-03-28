Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasının programını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:48
Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı!
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Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Süper Lig'de 33. haftanın programı şöyle:


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