Marius Sumudica'dan transfer açıklaması: Denis Dragus'a Süper Lig devi talip!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:42

Güncelleme: 27.03.2024 - 15:42

Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica, takımın golcü futbolcusu Denis Dragus ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sumudica, Hoffenheim'in Dragus için teklif yaptığını söyledi. Rumen teknik direktör, golcü futbolcuyla ayrıca Beşiktaş'ın da ilgilendiğini kaydetti.

"BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR"



Rumen teknik direktör açıklamasında "Beşiktaş ilgileniyor. Hoffenheim'ın Standard Liege'e doğrudan yaptığı bir teklif var. Onu almak isteyen birkaç takım var" ifadelerini kullandı.

28 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Gaziantep FK'de bu sezon 28 maçta süre bulan 25 yaşındaki Dragus, 12 gol attı ve 1 asist yaptı.

Gaziantep FK'nin Standard Liege'den kiraladığı Dragus'un Belçika temsilcisiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.