Süper Lig'de 33. hafta VAR kayıtları açıklandı
TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Beşiktaş - Hatayspor maçında Beşiktaş'ın kazandığı ikinci penaltı
VAR: "Elle oynama nedeniyle sana sahada inceleme öneriyorum. Penaltı alanının içinde." Görüntüyü görüyorsun."
Hakem Adnan Deniz Kayatepe: "Ekrandayım. Tamam, gördüm eli net şekilde açık. "
VAR: "Kol vücuttan uzakta"
Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam benim için temiz. Benim son kararım penaltı, kart yok."
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı
VAR: "Direnç, sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynama nedeniyle. El faulü. Defans oyuncusunun elinin hücum oyuncusunun yüzüne vurduğunu göreceksin".
Hakem Direnç Tonusluoğlu: "Ekrandayım evet."
VAR: "Hareket ettir, hareket ettir biraz daha hızlı evet."
Direnç Tonusluoğlu: "Tamam, "savunma oyuncusunun yüze doğru kural dışı bir el kullandığını gördüm. Penaltı ve sarı kart vereceğim."
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