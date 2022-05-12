Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
14 Mayıs Cumartesi:
19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur KabloYeni Malatyaspor: Cihan Aydın
15 Mayıs Pazar:
16.00 Göztepe-Beşiktaş: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor-Altay: Kadir Sağlam
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16 Mayıs Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
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