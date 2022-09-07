Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9, 10, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
9 Eylül Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Mert Güzenge
10 Eylül Cumartesi:
17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar
11 Eylül Pazar:
17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek
20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: Ümit Öztürk
20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Volkan Bayarslan
12 Eylül Pazartesi:
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
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