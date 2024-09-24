Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 6. hafta oynanan müsabakalardaki VAR kayıtlarını paylaştı.

Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 20:16

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Açıklanan kayıtlarda Beşiktaş - Eyüpspor ve Trabzonspor - Gaziantep FK maçlarındaki pozisyonlar paylaşıldı. Süper Lig'de oynanan diğer maçlarda sahada VAR incelemesi yapılmadı.


Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #Trendyol Süper Lig #beşiktaş
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