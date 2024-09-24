Yayınlanma: 24.09.2024 - 20:16

Güncelleme: 24.09.2024 - 20:16

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

Açıklanan kayıtlarda Beşiktaş - Eyüpspor ve Trabzonspor - Gaziantep FK maçlarındaki pozisyonlar paylaşıldı. Süper Lig'de oynanan diğer maçlarda sahada VAR incelemesi yapılmadı.