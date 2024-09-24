Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 6. hafta oynanan müsabakalardaki VAR kayıtlarını paylaştı.
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
Açıklanan kayıtlarda Beşiktaş - Eyüpspor ve Trabzonspor - Gaziantep FK maçlarındaki pozisyonlar paylaşıldı. Süper Lig'de oynanan diğer maçlarda sahada VAR incelemesi yapılmadı.
Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #Trendyol Süper Lig #beşiktaş
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