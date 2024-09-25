Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.
Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Eylül Cuma:
20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
29 Eylül Pazar:
16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
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