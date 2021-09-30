Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şu şekilde:
1 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fatih Karagümrük - M. Başakşehir: Erkan Özdamar
2 Ekim Cumartesi
13.30 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Ekim Pazar
13.30 ÖK Yeni Malatyaspor - A. Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık
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