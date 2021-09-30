Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

İHA
30 Eylül 2021 Perşembe, 13:18
Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şu şekilde:

1 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fatih Karagümrük - M. Başakşehir: Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi

13.30 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Y. Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar

13.30 ÖK Yeni Malatyaspor - A. Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık


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