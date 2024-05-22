Süper Lig'de 8 kulüp PDFK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yaptığı açıklamada tam 8 kulübün PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:15
Süper Lig'de 8 kulüp PDFK'ye sevk edildi!
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkan Onur Göçmez'in disipline verildiği aktarıldı. VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini ve Kayserisporlu oyuncu Duckens Nazon'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

TFF 1. Lig'den Ahlatcı Çorum FK ile bu takımın teknik direktörü Serkan Özbalta'nın da disipline gönderildiği kaydedildi.


PFDK haberleri TFF haberleri beşiktaş haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi
PFDK'den Süper Lig ekiplerine ceza yağdı: 2 teknik direktöre men!

PFDK'den Süper Lig ekiplerine ceza yağdı: 2 teknik direktöre men!
Fenerbahçe'de 3'ü futbolcu, 7 isim PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de 3'ü futbolcu, 7 isim PFDK'ye sevk edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: 'Dizi senaryosu anlatıyor'

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: 'Dizi senaryosu anlatıyor'
Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu

Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu
Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması! 'Gereken cevap sahada verilecektir'

Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması! 'Gereken cevap sahada verilecektir'
Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”

Galatasaray Başkanı Özbek: “24. şampiyonluğumuza yakınız”
Ceyda Düvenci sevgilisinin doğum günün kutladı

Ceyda Düvenci sevgilisinin doğum günün kutladı
Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçakladı: “Yaralandığını hiç düşünmedim”

Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçakladı: “Yaralandığını hiç düşünmedim”
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti

Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti