Fenerbahçe'de 3'ü futbolcu, 7 isim PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Selahattin Baki, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Emre Kartal ve Jayden Oosterwolde, PFDK'ye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 21:34
Fenerbahçe'de 3'ü futbolcu, 7 isim PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Profesyonel Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki, İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık, Galatasaray'dan ise Serhat Doğan sevk edildi.


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