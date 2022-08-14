Süper Lig'de Adana Demirspor, Sivasspor'u 3 golle geçti!

Süper Lig'in ikinci haftasında Sivasspor'u kendi evinde konuk eden Adana Demirspor, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 09:48
Süper Lig'de Adana Demirspor, Sivasspor'u 3 golle geçti!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Younes Belhanda, 51. dakikada Henry Onyekuru ve 70. dakikada David Akintola kaydetti.

Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, Süper Lig'in ilk iki haftasında fileleri havalandırmayı başardı.

Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 6'ya yükseltti. Demir Grup Sivasspor 1 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.


süper lig adana demirspor Sivasspor Younes Belhanda Henry Onyekuru David Akintola

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler