Süper Lig'de Konyaspor-Başakşehir maçı Eskişehir'de oynanacak
Süper Lig’in 2. hafta maçında Pazartesi günü oynanacak olan Konyaspor-Başakşehir maçının, saha zemini nedeniyle Eskişehir’de oynanmasına karar verildi.
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile Başakşehir’in karşılaşacağı müsabaka, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından mevcut saha zemini koşullarının futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanarak Eskişehir Yeni Atatürk Stadı’nda oynanması kararlaştırıldı.
Konyaspor kulübünden konu ile ilglili yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü’nün, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır. İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir. TFF’nin aldığı karara göre; Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15’de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacaktır” denildi.
5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisi için Konya Büyükşehir Belediye Stadı zeminine kurulan sahne düzenekleri çimin zarar görmesine neden olmuştu.
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