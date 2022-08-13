Süper Lig'de Galatasaraylı taraftarlar tribünleri doldurdu!
Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray'da, sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Galatasaray taraftarı, Bitexen Giresunspor mücadelesine büyük ilgi gösterdi.
Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı.
Sezonluk kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu.
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