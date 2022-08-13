Süper Lig'de Galatasaraylı taraftarlar tribünleri doldurdu!

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 23:13

Galatasaray taraftarı, Bitexen Giresunspor mücadelesine büyük ilgi gösterdi.

Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı.

Sezonluk kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu.