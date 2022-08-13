Süper Lig'de Galatasaraylı taraftarlar tribünleri doldurdu!

Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray'da, sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 23:13
Süper Lig'de Galatasaraylı taraftarlar tribünleri doldurdu!
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Galatasaray taraftarı, Bitexen Giresunspor mücadelesine büyük ilgi gösterdi.

Kötü biten geçen sezonun ardından yaşanan yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile yapılan yıldız transferler, sarı-kırmızılı taraftarların da iyi bir hava yakalamasını sağladı.

Sezonluk kombine biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar, iç sahadaki sezonun ilk resmi maçında da tribünleri neredeyse tamamen doldurdu.


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