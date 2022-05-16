Süper Lig'de Avrupa yarışı! İşte son hafta öncesi puan durumu...

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:38

Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlarının belli olmasının ardından hangi takımların Avrupa kupalarında mücadele edeceği netleşmeye başladı.

Şampiyon Trabzonspor ligin 37. haftasında İstanbul'da yaklaşık 70 bin taraftarı önünde küme düşen Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma hakkını elde etti. Karadeniz ekibi bu turu geçmesi halinde Devler Ligi'nde gruplara kalacak.

FENERBAHÇE İKİNCİLİĞE YAKIN, KONYASPOR ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GARANTİLEDİ

Sezonu ikinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan Avrupa kupalarına katılacak. Bu konum için Süper Lig'de avantajlı olan takım Fenerbahçe.

Sarı-lacivertliler ligde bu hafta Fatih Karagümrük karşısında 2 puan kaybetse de 3. sıradaki Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.

Son hafta öncesi puan farkının yanı sıra 9 averajlık bir avantajı da bulunan Fenerbahçe, son hafta mağlup olup Konyaspor'un kazanması halinde bile lig ikinciliğine en yakın takım.

Konyaspor ise ligde son hafta öncesinde 3. sıradaki yerini garantilemiş durumda.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN TAKIM AVRUPA LİGİ'NE GİDECEK

UEFA Avrupa Ligi için Türkiye'nin tek takım kontenjanı bulunuyor. 26 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor arasında oynanacak olan final maçını kazanacak takım ülkemizi Kupa 2'de temsil edecek.

BAŞAKŞEHİR VE ALANYASPOR SON HAFTAYA KALDI

Avrupa’ya gidecek dördüncü takım olmak için mücadele eden Başakşehir ve Alanyaspor da, umutlarını ligin son maçına bıraktı. Giresunspor karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Başakşehir, 1-1’lik beraberlik sonrası 62 puanla dördüncü sırada yer aldı. Gaziantep FK’yı 3-0 yenen Alanyaspor ise 61 puanla beşinci sıraya yerleşti.

Ligin son haftasında Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olurken, Başakşehir sahasında şampiyon Trabzonspor’u ağırlayacak. Sezonu dördüncü sırada tamamlayan ekip 2022-23 sezonunda Konferans Ligi’nde mücadele edecek.