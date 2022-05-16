Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR’ı Fırat Aydınus

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:15

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor’u ağırlayacak. Nef Stadyumu’nda bugün saat 20.00’da oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek.

Saka’nın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Fırat Aydınus oturacak. Aydınus’a AVAR olarak Bülent Birincioğlu ve Levent Balcı eşlik edecek.



