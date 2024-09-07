Süper Lig'de ayrılık! Hatayspor, Özhan Pulat dönemi sona erdi!

Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de ayrılık! Hatayspor, Özhan Pulat dönemi sona erdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 22:14

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da ayrılık resmen açıklandı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan PULAT ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan PULAT ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Hatayspor'un kısa süre içinde Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlüğe getirdiğini açıklaması bekleniyor.


Etiketler: #hatayspor #Özhan Pulat #Trendyol Süper Lig
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