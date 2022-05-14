Süper Lig'de Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz ve Domagoj Vida şoku

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:15

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ve Konyaspor ile oynayacağı sezonun son iki maçında Domagoj Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan yoksun mücadele edecek.

Hürriyet'in haberine göre, babasının rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta Hırvatistan'a giden Vida'nın, İstanbul'a dönmesine rağmen, sakatlığının tam olarak iyileşmediği gerekçesiyle son 2 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Ayrıca geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde uyluk iç ve karın adalesinde gerilme ve ödem oluşan Rıdvan Yılmaz'ın da sezonu kapattığı belirtildi. Öte yandan Beşiktaş ile Torino'nun Rıdvan'ın transferi için görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.

İtalyan ekibinin teklifini 4 milyon Euro'nun üzerine çıkardığı ancak siyah-beyazlıların olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.