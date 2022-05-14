Süper Lig'de Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz ve Domagoj Vida şoku
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Rıdvan Yılmaz ve Domagoj Vida'nın, sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ve Konyaspor ile oynayacağı sezonun son iki maçında Domagoj Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan yoksun mücadele edecek.
Hürriyet'in haberine göre, babasının rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta Hırvatistan'a giden Vida'nın, İstanbul'a dönmesine rağmen, sakatlığının tam olarak iyileşmediği gerekçesiyle son 2 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Ayrıca geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde uyluk iç ve karın adalesinde gerilme ve ödem oluşan Rıdvan Yılmaz'ın da sezonu kapattığı belirtildi. Öte yandan Beşiktaş ile Torino'nun Rıdvan'ın transferi için görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi.
İtalyan ekibinin teklifini 4 milyon Euro'nun üzerine çıkardığı ancak siyah-beyazlıların olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı