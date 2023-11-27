Süper Lig'de bir hakem sakatlığı daha: Oyuna devam edemedi!
Süper Lig’in 13’üncü haftasında Başakşehir ile Pendikspor arasında oynanan maçta yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı.
Başakşehir Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanan maçta ikinci yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı.
Pozisyonu takip ederken depar atmak zorunda kalan Cemil Tunç, sakatlanarak kendini yere bıraktı.
Sol arka adalesinde sorun yaşadığı gözlenen yan hakem, sedyeyle kenara getirildi. Tedavisi saha kenarında devam eden Cemil Tunç’un yerine dördüncü hakem Oğuzhan Çakır yan hakemliğe geçti. Yaklaşık 6 dakika süren tedavi ve hazırlıkların ardından Cemil Tunç, dördüncü hakem olarak maça devam edebildi.
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray - Alanyaspor maçının orta hakemi Ali Şansalan da sakatlanmıştı.
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