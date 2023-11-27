Süleyman Hurma'dan hakem tepkisi: 'Açıklamayı hakemi oraya çıkaranlar yapmalı'

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe maçı sonrası açıklama yaptı.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 07:22
Süleyman Hurma'dan hakem tepkisi: 'Açıklamayı hakemi oraya çıkaranlar yapmalı'
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Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Süleyman Hurma, kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum. Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı" ifadelerini kullandı.


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