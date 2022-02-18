Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif!

TFF, Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 21:15
Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif!
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig yardımcı hakemimizin bugün yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler