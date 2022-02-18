Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif!
TFF, Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig yardımcı hakemimizin bugün yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.
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