Süper Lig'de dev maçların tarihi belli oldu!
Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıklandı.
6 Mart Pazar günü Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. 14 Mart Pazartesi günü ise Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Karşılaşma programları şöyle:
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