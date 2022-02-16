Süper Lig'de dev maçların tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 19:54
Süper Lig'de dev maçların tarihi belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıklandı.

6 Mart Pazar günü Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. 14 Mart Pazartesi günü ise Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Karşılaşma programları şöyle:


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