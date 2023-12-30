Süper Lig'de flaş ayrılık kararı! Sevet Çetin...

Yayınlanma: 30.12.2023 - 18:47

Güncelleme: 30.12.2023 - 18:47

Süper Lig'de ilk yarı sona ererken, ayrılıklar da peş peşe gelmeye devam ediyor.

Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını açıkladı.

İşte Servet Çetin'in açıklaması:

"6 ay önce teknik direktörlük görevine getiril- diğim Sivasspor'da, yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sivasspor benim için her zaman çok özel bir kulüp oldu ve geçirdiğim süre boyunca yaşadığım anılar unutulmazdı. Burada çalışmaktan büyük gurur duydum. Futbolcu, yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım Sivasspor'da her dönem çok mutlu oldum ve elimden gelenin en iyisini vererek Sivasspor'a hizmet etmeye çalıştım. Futbolculuk döneminde para kazandırarak ayrıldım. Yardımcı antrenör ve teknik direktörlük dönemimde bilgi ve birikimimi yansıtarak büyük emekler verdim. Gelinen süreçte yolların ayrılması her iki taraf için de daha uygun olacağı düşüncesiyle bugün itibari ile çok sevdiğim görevimi bırakmış bulunmaktayım. Yönetim kuruluna, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte çalıştığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Ligde geride kalan maçlarda Sivasspor'a yürekten başarılar diliyorum."

Sivasspor'un başında 19 maça çıkan 42 yaşındaki teknik adam, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.