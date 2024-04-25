Süper Lig'de flaş ayrılık: Sözleşmesini feshetti
Kosovalı futbolcu Zymer Bytyqi, Antalyaspor ile olan sözleşmesini fesh etti.
Antalyaspor'da forma giyen Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.
Antalyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirim sonrası resmileşen fesih işlemlerinin ardından Bytyqi resmen Antalyaspor'dan ayrılmış oldu.
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