Süper Lig'de flaş ayrılık: Sözleşmesini feshetti

Kosovalı futbolcu Zymer Bytyqi, Antalyaspor ile olan sözleşmesini fesh etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 18:29
Süper Lig'de flaş ayrılık: Sözleşmesini feshetti
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Antalyaspor'da forma giyen Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

Antalyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirim sonrası resmileşen fesih işlemlerinin ardından Bytyqi resmen Antalyaspor'dan ayrılmış oldu.


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