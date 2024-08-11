Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bu akşam oynacak olan 3 maçın VAR'ları açıklandı.
Trendyol Süper Lig 1. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri belli oldu
Süper Lig'de günün VAR hakemleri şöyle:
19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Mustafa İlker Coşkun
21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Emre Kargın
21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Özgür Yankaya
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