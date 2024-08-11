Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bu akşam oynacak olan 3 maçın VAR'ları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 12:38
Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig 1. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri belli oldu

Süper Lig'de günün VAR hakemleri şöyle:

19.15 Sivasspor - Trabzonspor: Mustafa İlker Coşkun

21.45 Alanyaspor - Eyüpspor: Emre Kargın

21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Özgür Yankaya


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