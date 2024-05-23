Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi Hollandalı Dennis Higler oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:24
Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20:45'te oynanacak derbide Ali Şansalan düdük çalacak.

Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan.

DEV FİNALE HOLLANDALI VAR HAKEMİ

Öte yandan Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre dev finalin VAR hakemi Hollandalı Dennis Higler oldu.

Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Murat Erdoğan, Murat Tuğberk Curbay ve Hakan Ceylan.


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