Galatasaray - Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçı olan Galatasaray-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray - Hatayspor maçıyla Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlayacak. TFF, bu akşam oynanacak karşılaşmanın VAR hakemini açıkladı.
SEZONUN İLK 'VAR'I HALİL UMUT MELER
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 1. haftasında oynanacak Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. Mücadelenin orta hakemi olarak ise Turgut Doman yapacak.
İLK DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray ile Atakaş Hatayspor'u karşı karşıya getirecek Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçı RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak.
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