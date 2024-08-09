Galatasaray - Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçı olan Galatasaray-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:27
Galatasaray - Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu!
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Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray - Hatayspor maçıyla Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlayacak. TFF, bu akşam oynanacak karşılaşmanın VAR hakemini açıkladı.

SEZONUN İLK 'VAR'I HALİL UMUT MELER

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 1. haftasında oynanacak Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. Mücadelenin orta hakemi olarak ise Turgut Doman yapacak.

İLK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor'u karşı karşıya getirecek Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçı RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak.


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