Galatasaray - Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:27

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:27

Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray - Hatayspor maçıyla Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başlayacak. TFF, bu akşam oynanacak karşılaşmanın VAR hakemini açıkladı.



SEZONUN İLK 'VAR'I HALİL UMUT MELER

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 1. haftasında oynanacak Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. Mücadelenin orta hakemi olarak ise Turgut Doman yapacak.

İLK DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor'u karşı karşıya getirecek Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçı RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak.