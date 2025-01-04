Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu!
Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 18. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. TFF, bu maçların VAR hakemlerini açıkladı.
VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'de bugün (4 Ocak) Adana Demirspor-Başakşehir, Antalyaspor-Eyüpspor, Galatasaray-Göztepe ve Samsunspor-Trabzonspor maçları oynanacak
İşte karşılaşmaların VAR hakemleri:
Adana Demirspor-Başakşehir: Sarper Barış Saka
Antalyaspor-Eyüpspor: Ali Şansalan
Galatasaray-Göztepe: Alper Çetin
Samsunspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Etiketler: #var #var hakemi #Trendyol Süper Lig
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