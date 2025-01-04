Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de günün VAR hakemleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 12:54

Süper Lig'in 18. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. TFF, bu maçların VAR hakemlerini açıkladı.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de bugün (4 Ocak) Adana Demirspor-Başakşehir, Antalyaspor-Eyüpspor, Galatasaray-Göztepe ve Samsunspor-Trabzonspor maçları oynanacak

İşte karşılaşmaların VAR hakemleri:

Adana Demirspor-Başakşehir: Sarper Barış Saka

Antalyaspor-Eyüpspor: Ali Şansalan

Galatasaray-Göztepe: Alper Çetin

Samsunspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu


Etiketler: #var #var hakemi #Trendyol Süper Lig
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