Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu...
Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper pozisyonunun konuşmaları da yer aldı.
Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper pozisyonunun konuşmaları da yer aldı.
İŞTE VAR KAYITLARI
-Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR konuşması;
Hakem Turgut Doman: "Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"
VAR: "Gösteriyorum bir açı daha."
Hakem Turgut Doman: "Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum."
VAR: "Tamamdır, karar senin."
-Trabzonspor - Kasımpaşa maçında Enis Destan'ın penaltı pozisyonu;
VAR: "Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
HAKEM: "Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?"
VAR: "Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.
HAKEM: "Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum."
Ayrıca Konyaspor - Antalyaspor, Göztepe - Adana Demirspor, Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçlarının da VAR kayıtları, TFF'nin açıkladığı videoda yer aldı.
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