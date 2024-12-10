Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu...

Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper pozisyonunun konuşmaları da yer aldı.

Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 22:46

Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper pozisyonunun konuşmaları da yer aldı.

İŞTE VAR KAYITLARI

-Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR konuşması;

Hakem Turgut Doman: "Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"

VAR: "Gösteriyorum bir açı daha."

Hakem Turgut Doman: "Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum."

VAR: "Tamamdır, karar senin."

-Trabzonspor - Kasımpaşa maçında Enis Destan'ın penaltı pozisyonu;

VAR: "Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

HAKEM: "Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?"

VAR: "Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

HAKEM: "Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum."

Ayrıca Konyaspor - Antalyaspor, Göztepe - Adana Demirspor, Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçlarının da VAR kayıtları, TFF'nin açıkladığı videoda yer aldı.

 


Etiketler: #VAR Kayıtları #galatasaray #Sivasspor #Turgut Doman
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