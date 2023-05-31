Süper Lig'de kapanış haftasının programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak karşılaşmaların tarihlerini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasının programını açıkladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetlerle geçeceği, Alanyaspor'un ise 'BAY' olduğu son haftanın programı şu şekilde:
6 HAZİRAN SALI
17.00
Sivasspor - Kayserispor
Karagümrük - Kasımpaşa
20.00
Başakşehir - Trabzonspor
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA
20.00
Giresunspor - Antalyaspor
İstanbulspor - Ümraniyespor
Ankaragücü - Adana Demirspor
Beşiktaş - Konyaspor
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