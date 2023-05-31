Süper Lig'de kapanış haftasının programı belli oldu!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:17

Güncelleme: 31.05.2023 - 13:17

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasının programını açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetlerle geçeceği, Alanyaspor'un ise 'BAY' olduğu son haftanın programı şu şekilde:

6 HAZİRAN SALI

17.00

Sivasspor - Kayserispor

Karagümrük - Kasımpaşa

20.00

Başakşehir - Trabzonspor

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA

20.00

Giresunspor - Antalyaspor

İstanbulspor - Ümraniyespor

Ankaragücü - Adana Demirspor

Beşiktaş - Konyaspor