Süper Lig'de Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşılaşacak

Süper Lig'de Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yarın yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 10:16
Süper Lig'de Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşılaşacak
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. İki puan toplayan kırmızı-beyazlı takım, haftaya 17. sırada girdi.

Kasımpaşa ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar, 6 puanla 13. sırada yer aldı.


Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig kasımpaşa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler