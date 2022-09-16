Süper Lig'de Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşılaşacak

16 Eylül 2022 Cuma, 10:16

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. İki puan toplayan kırmızı-beyazlı takım, haftaya 17. sırada girdi.

Kasımpaşa ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar, 6 puanla 13. sırada yer aldı.