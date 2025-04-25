Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Hatayspor
Süper Lig'de Adana Demirspor'un ardından küme düşen ikinci takım netleşti.
Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Hatayspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Maçı 5-1 kaybeden Hatayspor, Süper Lig'e veda etti.
Ligde 31. maç sonunda 19 puanda kalan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Beşiktaş tribünleri maçın bitiminde Hatayspor'u alkışladı.
Etiketler: #hatayspor #Trendyol Süper Lig #adana demirspor #beşiktaş
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