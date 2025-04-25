Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Hatayspor

Süper Lig'de Adana Demirspor'un ardından küme düşen ikinci takım netleşti.

Süper Lig'de küme düşen ikinci takım Hatayspor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 22:04

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Hatayspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Maçı 5-1 kaybeden Hatayspor, Süper Lig'e veda etti.

Ligde 31. maç sonunda 19 puanda kalan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Beşiktaş tribünleri maçın bitiminde Hatayspor'u alkışladı.


Etiketler: #hatayspor #Trendyol Süper Lig #adana demirspor #beşiktaş
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