Süper Lig'de şampiyon olan kulüplerin divan kurulu başkanları Trabzon'da bir araya geldi!
Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyon olan kulüplerin divan kurulu başkanlarına ev sahipliği yaptı.
Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları ve yöneticileri, Trabzonspor'un ev sahipliğinde buluştu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp temsilcilerinin, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in ev sahipliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldiği belirtildi.
"TOPLANTI OLDUKÇA VERİMLİYDİ"
Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, divan kurullarının, kulüplerin kurumsal kimliğini ve temsil gücünü en üst düzeyde yansıtan yapılar olduğunu dile getirdi.
Ören, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanlarının bir araya gelmesinin geleneksek hale geldiğine değinerek, "Bu buluşmalar, Türk futbolunun daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından son derece değerlidir. Fikir alışverişinde bulunduğumuz bu toplantının oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Katılım gösteren tüm divan başkanlarına ve kurul üyelerine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Toplantıya; Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Vekili Fethi Hinginar ve Genel Sekreter Turgay Pirinç, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlacıoğlu, Başkan Yardımcısı Haluk Hısımcıl ve Sekreter Suat Gençosman, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkan Vekili Hakkı Kurtuluş ve Genel Sekreter Levent Hataylı, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Başkan Vekili Sonay Kale ve Genel Sekreter Yalçın Kaya ile RAMS Başakşehir Divan Kurulu Başkanı Kağan Şahin'in katıldığı vurgulandı.
Spor Haberleri
- PFDK'den Serdal Adalı'ya ceza!
- Real Betis, Konferans Ligi'nde yarı finalde!
- Göksenin Köksal: Turnuvanın en iyi takımı biziz!
- Fiorentina eski Galatasaraylıyı üzdü!
- Vakıfbank, final serisinde 1-0 öne geçti!
- Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon'da!
- Fatih Terim'in serisi sona erdi!
- Trabzonspor'dan TFF'ye Türkiye Kupası finali tepkisi!
- Fenerbahçe Beko'dan 2 yıllık anlaşma
- Ali Koç'tan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret!
En Çok Okunan Haberler
-
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- CHP, bir kurultay daha yapacak!
- 'Bu haberi bir muhalif yapsaydı...'
- 6 araştırma şirketinin anketinde çarpıcı sonuç!
- Aynı menzile yürümeye devam!
- Özel, Silivri'den Numan Kurtulmuş'a seslendi!
- MHP'li Büyükataman'dan Özel'e yanıt!
- Yattığı hastanenin karşısına pankart asıldı
- Ankara hareketliliğinin nedeni belli oldu