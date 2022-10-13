Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

13 Ekim 2022 Perşembe, 12:26

Süper Lig'de 10. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.

Sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'nin oranı 3,15'ten 3.00'e çekildi ve sarı-lacivertliler, yine bir numaralı favori olarak devam etti.

Geçen haftayı bay geçen Galatasaray'ın 3,60 olan oranı değişti. Sarı-kırmızılıların yeni oranı 3,50 olarak duyuruldu.

SON ŞAMPİYONUN ORANI DEĞİŞTİ

Giresunspor deplasmanında tek golle kazanan Beşiktaş'ın 4,75'lik oranı, 4,25 olarak güncellendi.

Sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un 4,50 olan oranı, 5,00'e çekildi.

Bu arda Başakşehir'in oranı 8,00 olarak duyuruldu. Konyaspor'a 20,00 ve Adana Demirspor'a se 25,00 oran verildi.