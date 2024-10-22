Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:45

Süper Lig'de 9. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara verilen 2.10 oran 1.60 olarak değişti.

Galatasaray'ın ardından favori olarak Fenerbahçe gösterildi ve sarı-lacivertlilere 2.50 oran belirlendi.

Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran verildi.

Trabzonspor'a ise şampiyonluk için 67 oran belirlendi.


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #galatasaray #fenerbahçe #beşiktaş
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