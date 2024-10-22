Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Süper Lig'de 9. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara verilen 2.10 oran 1.60 olarak değişti.
Galatasaray'ın ardından favori olarak Fenerbahçe gösterildi ve sarı-lacivertlilere 2.50 oran belirlendi.
Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran verildi.
Trabzonspor'a ise şampiyonluk için 67 oran belirlendi.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #galatasaray #fenerbahçe #beşiktaş
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