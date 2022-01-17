Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi
Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta karşılaşmaları geride kalırken şampiyonluk oranları değişti.
İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 21. hafta itibarıyla 2021/2022 sezonu şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor’un oranı 1.05 olarak güncellenirken Ahmet Çalık’ın vefatı sebebiyle 21. haftada İstanbul’da oynayacağı Başakşehir karşılaşması ertelenen ikinci sıradaki Konyaspor’un şampiyonluk oranı 10.00 olarak belirlendi.
21. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ile 2019/2020 sezonu şampiyonu Başakşehir’in şampiyonluk oranları 17.00 olarak açıklandı.
Son şampiyon Beşiktaş’ın oranının 20.00 olduğu öğrenilirken ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray’ın şampiyonluk oranı 100.00 olarak duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig’in şampiyonluk oranları şu şekilde:
Trabzonspor: 1.05
Konyaspor: 10.00
Fenerbahçe: 17.00
Başakşehir: 17.00
Beşiktaş: 20.00
Hatayspor: 50.00
Galatasaray: 100.00
Alanyaspor: 100.00
Sivasspor: 300.00
Adana Demirspor: 75.00
Fatih Karagümrük: 200.00
Gaziantep FK: 300.00
Antalyaspor: 3000.00
Kayserispor: 700.00
Giresunspor: 2000.00
Altay: 5000.00
Göztepe: 3000.00
Kasımpaşa: 3000.00
Yeni Malatyaspor: 5000.00
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