Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Serdar Gürler'e 'Ahmet Çalık için oynayacağız' dedim, kabul etmedi

15 Ocak 2022 Cumartesi, 13:40

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Serdar Gürler'e bu sezon Ahmet Çalık için oynayacaklarını söylediğini ancak 30 yaşındaki oyuncunun kabul etmediğini açıkladı.

Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık geçtiğimiz günlerde Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibin kanat oyuncusu Serdar Gürler de takıma veda ederek Başakşehir'in yolunu tuttu. Gürler'in vedasının ardından Konyaspor oyuncunun ayrılışını 'sitemli' bir mesajla duyurmuştu.

Ajansspor'un haberine göre; Konyaspor Başkanı, Serdar Gürler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Gürler ile konuşmamda Ahmet Çalık için oynayacağız bizimle kal, sezon sonu gelin gibi gönderelim dedim. Kendisi kabul etmedi."

KONYASPOR, SERDAR GÜRLER HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Yeşil-beyazlı ekip, Serdar Gürler'e şu sözlerle veda etmişti:

"Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir." 30 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler, Medipol Başakşehir ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.