Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 14:53
Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık'ın forma numarası da olan 6'yı gösterdiğinde sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak Ahmet Çalık'ı andı.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Trabzonspor, sahaya Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius 11'i ile çıktı.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Bordo-mavili ekipte Yusuf Erdoğan, Berat Özdemir, Yunus Mallı ve Fode Koita oyuna sonradan dahil oldu.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Sivasspor sahaya Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique, Leke James 11'i ile çıktı.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Kırmızı-beyazlılarda oyuna sonradan giren futbolcular ise Yatabare ve Kayode oldu.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

90. dakikada Trabzonspor'da Abdullah Avcı, itirazlarının ardından hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart gördü.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 20. dakikada Leke James ile öne geçerken, konuk ekip Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, 4 dakika sonra gole karşılık vererek skora eşitlik getirdi.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Lider Trabzonspor, bu skorla puanını 50 yaparken, Sivasspor 30 puana yükseldi.

Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Demir Grup Sivasspor 1-1 Trabzonspor

Bordo-mavililer önümüzdeki hafta sahasında ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'u konuk edecek.  Kırmızı-beyazlılar ise Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek. 


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