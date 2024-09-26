Süper Lig'de sezonun adı Şamil Ekinci oldu!

TFF, içinde bulunduğumuz sezona Şamil Ekinci sezonu isminin verildiğini açıkladı.

Süper Lig'de sezonun adı Şamil Ekinci oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:52

TFF, içinde bulunduğumuz sezona Şamil Ekinci sezonu isminin verildiğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."


Etiketler: #TFF #Trendyol Süper Lig #Mustafa Şamil Ekinci #Şamil Ekinci
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