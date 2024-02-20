Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında yayımlandı.
26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında monitöre gitmediği için TFF, herhangi bir kayıt paylaşmadı.
Göz Atın
TFF'nin VAR kaydını açıkladığı maçlar;
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
Hatayspor - Sivasspor
Alanyaspor - Adana Demirspor
Gaziantep FK - Samsunspor
Pendikspor - Trabzonspor
Başakşehir - Kayserispor
İŞTE TFF'NİN AÇIKLADIĞI VAR KAYITLARININ GÖRÜNTÜSÜ
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