Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 20:30
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında yayımlandı.

26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında monitöre gitmediği için TFF, herhangi bir kayıt paylaşmadı.

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TFF'nin VAR kaydını açıkladığı maçlar;

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Hatayspor - Sivasspor

Alanyaspor - Adana Demirspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Pendikspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kayserispor

İŞTE TFF'NİN AÇIKLADIĞI VAR KAYITLARININ GÖRÜNTÜSÜ


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