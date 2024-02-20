Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 20:30

Güncelleme: 20.02.2024 - 20:30

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında yayımlandı.

26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında monitöre gitmediği için TFF, herhangi bir kayıt paylaşmadı.

TFF'nin VAR kaydını açıkladığı maçlar;

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

Hatayspor - Sivasspor

Alanyaspor - Adana Demirspor

Gaziantep FK - Samsunspor

Pendikspor - Trabzonspor

Başakşehir - Kayserispor

İŞTE TFF'NİN AÇIKLADIĞI VAR KAYITLARININ GÖRÜNTÜSÜ