Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 32. haftasında oynanan maçlarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'in de yeşil-beyazlı ekibin deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduğu maçın sonrası ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. Aynı müsabakada Konyasporlu futbolcu Amar Rahmanovic'in de "sportmenliğe aykırı hareketleri" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.
Atakaş Hatayspor'un Fraport TAV Antalyaspor'a 4-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Ruben Ribeiro'nun da kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.
Spor Toto 1. Lig'den Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altaş Denizlispor ve Bursaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
Video Haberler
- Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Suvla Gölü'nün misafiri flamingolar geldi
- Aracıyla çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı
- Yunuslar tur teknesine eşlik etti
- Erken seçim sorusuna böyle yanıt verdi
- Kız öğrenciler matematikte tarih yazdı
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Fiyat artışlarındaki sorumluyu buldu!
- Uzun süreli hak mahrumiyeti cezası istendi...
- Kim Clijsters bıkarıyor!
- 'Bahçeli fetva vermeye başlamış'
- Meksika yangına boğuldu, tam 42 tane
- Isınmak için girdiği binayı yaktı
- Teyzesini boğarak öldüren zanlı hakkında yeni gelişme
- Ukrayna'dan yeni 'müzakere' açıklaması
- Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi