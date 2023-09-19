Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 20:49
Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi!
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TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor'u PFDK'ye sevk etti.

SAHA OLAYLARI VE TALİMATLARA AYKIRI HAREKET

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Yılport Samsunspor mücadelesindeki saha olayları, Fenerbahçe ise Bitexen Antalyaspor mücadelesindeki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilirken, Trabzonspor da Beşiktaş mücadelesindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK müsabakasının ardından sarı-kırmızılı ekibin talimatlara aykırı hareket sebebiyle, Gaziantep FK'nin ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.


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