Salih Dursun, PFDK'ye sevk edildi
VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Salih Dursun'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında oynanan özel maçta Salih Dursun'un "saldırı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
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